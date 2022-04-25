愛獻媽咪祭。（蕭如松藝術園區提供／羅浚濱新竹傳真）

想過不一樣的母親節嗎？蕭如松藝術園區5月8日母親節舉辦「愛獻媽咪」親子走秀活動，特別免費提供日式浴衣及裝扮，徵求20組親子參與，並邀請縣長楊文科夫婦做壓軸出場，致贈小禮品給參與活動的媽媽。

蕭如松藝術園區為母親節辦理這場「愛獻媽咪」親子走秀活動，「愛獻媽咪」諧音為把媽媽打扮美美的，把愛獻給媽媽，獻給大家看，過個不一樣的母親節。

園區當天將在戶外長廊佈置紅地毯，讓辛苦的媽媽如巨星般閃亮出場，並帶著子女共同走秀，同時請縣長楊文科夫婦壓軸出場，致贈小禮品給參與活動的媽媽。

現場設置日本慶典小攤提供日本冰、蘋果糖、巧克力香蕉等節慶小點販售，為活動增加節慶氣氛，歡迎有興趣者報名參加，限定20組親子，即日起私訊園區臉書粉絲團報名。

另外，中醫大新竹附醫和遠百竹北店合作舉辦「寵愛守護揪媽咪健康園遊會」，5月7日下午2時30分到5時在遠百竹北7樓客家古厝登場，院方派出骨科醫師劉俊良和中醫師鄒曉玲，提供免費骨密檢測、四癌篩檢、中醫養身健康衛教諮詢，讓最愛的媽咪健康每一天。

劉俊良表示，園遊會當天會有足跟定量超音波儀器檢測，現場初步篩檢後即為民眾解說骨質密度檢測報告。中醫師鄒曉玲則教導民眾認識中藥材，介紹2種中藥養身飲，「儷姿盈」能去油解膩，消食化積，「玫瑰悅顏飲」能舒肝養顏，緩解自律神經失調，現場並提供健康諮詢。