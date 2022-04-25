本土疫情升溫，外帶需求相應增加，台北君品酒店回應市場需求，即日起重啟當日現作外帶餐點，不論是米其林三星的頤宮片皮鴨四吃、片皮鴨五吃、波士頓活龍蝦、雙人「爐烤美國肋眼牛排」套餐與「老靈魂威靈頓牛排」雙人套餐、最受小家庭歡迎的「浪漫歐洲」四人分享餐，以及療癒繽紛派、卡士達肉桂捲全數重磅回歸。

除此，君品酒店並首次推出頂級常溫禮盒「黃金蟲草鮑魚雞湯」，強調在家就能享用到儀式感十足的美味料理，主推近期母親節與端午節家宴市場，並搶攻餐飲外帶商機與送禮需求。

君品酒店於月前開始規劃宅在家歡度節慶的外帶餐點，於本月初為母親節設計了「中式極品海陸」分享餐每套售價3,999元，包含港式靚盆菜、黃金蟲草燉全雞與活石斑等六道佳餚，光本周末就熱銷破200套。現在更首次推出頂級常溫禮盒「黃金蟲草鮑魚雞湯」每盒1,580元，嚴選台灣烏骨雞及古老珍貴黃金蟲草，添加鮑魚、南美貝、美白菇、巴西蘑菇等珍貴食材，清澈湯頭因有黃金蟲草的加入為湯頭增添了脆脆的口感與鮮味，並散發出迷人風味，富饒蛋白質與胺基酸的燉雞盅，喝起來清甜爽口。

君品酒店表示，湯品由君品酒店廚藝團隊精心監製，挑選適合的食材反覆測試，運用真空包裝以達最佳保存狀態，讓消費者用最短的時間，最簡易的電鍋加熱方式，在家也能品嘗君品酒店的美饌湯品。

君品酒店重啟多款星級料理外帶服務， 讓民眾不需外出，在家也能安心享用美食，率先重返雲朗選物銷售的人氣美食，包括連續四年拿下全台唯一米其林三星的頤宮中餐廳的「片皮鴨」，四種吃法超值優惠價每隻4,480元，包含烤鴨捲餅，附10片青蔥餅皮與10片原味餅皮、鴨腿搭配冰梅醬，如選購五吃則增加了上湯鴨骨粥，每份5,480元。在雲朗選物上預購後，僅限5月6日至5月8日間 取餐，數量有限，售完為止，凡購買烤鴨的消費者還可用優惠價880元加購加拿大水煮活龍蝦，相當物超所值。

雲軒西餐廳所推出的「水煮加拿大活龍蝦」，是整隻以蔬菜高湯煮過的進口龍蝦，肉質鮮美可以大口吃下Ｑ彈的龍蝦肉，每隻只要999元。 此外，還有雲軒西餐廳「浪漫歐洲四人套餐」，每套2,980元，內含香煎雞腿蘑菇醬、勃根地紅酒牛肋排、義式番茄燉小牛膝、蒜味白酒鮮蝦與檸檬、田園沙拉、南瓜海鮮濃湯、清炒櫛瓜時蔬、奶油培根麵、香料奶油飯、絲滑薯泥、經典起司蛋糕4片，共有等11道經典歐式料理，絕對能滿足一家大小的口腹之慾。

頂級爐烤牛排雙人套餐每套1,680元，保留了西餐餐飲內用儀式感十足的用餐順序，內含凱薩沙拉、蛤蜊巧達湯、香料透抽焗通心粉、15oz爐烤肋眼牛排、配菜：烤玉米、洋芋泥、花椰菜、奶油菠菜、楓糖核桃蛋糕，最特別的是君品酒店雲軒西餐廳的頂級爐烤牛排以兩段式烤爐製作，選用來自南投的相思木進行炭烤，牛排保有炭烤香味，外表還有香氣濃郁的黑胡椒、芥末籽等香料，外層焦香內層軟嫩，油花誘人，入口多汁美味，搭配上滑順的奶油洋芋泥更是風味十足。

除了頂級爐烤牛排外，雲軒西餐廳還有「老靈魂威靈頓牛排」也強勢回歸，主廚選用軟嫩的上等菲力，層層包覆炒綜合野菇、松露醬與酥脆派皮，以烤箱220度烤15分鐘，薄酥派皮與鮮嫩多汁的菲力，堪稱經典中的經典，脂香味濃在家就能細細品嘗，不僅吃的到奶香四溢的酥皮之外，牛排的肉汁更被充分鎖住，限時優惠每份1,680元，提供更頂級的美味回饋給君品酒店的顧客。

同時，強勢回歸的甜點則有每份380元的卡士達肉桂捲，由甜點主廚以牛奶甜麵糰揉製成內層鬆軟的麵包捲，層層麵團沾滿滋味濃厚的濃郁肉桂醬，頂部碎胡桃與脆糖增添多層次口感，內餡奶霜香濃，口感溫熱濕潤，咀嚼後香氣四溢，幸福感爆棚。另外，也有內含6種精選口味的「療癒繽紛派」供消費者選擇，多種現做料理與頂級常溫禮盒自即日起開放預訂。