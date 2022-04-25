疫情下旅遊行程紛紛喊卡，許多海內外航班縮減影響國人旅遊意願。日本一直都是國人心中旅遊首選，現在不用出國，也已經有超道地日本藥妝店常駐台灣，來自日本北海道的連鎖藥妝–札幌藥粧，於四月份正式進駐高雄大遠百，並於25日起盛大開幕。

高雄大遠百與札幌藥粧暖心關懷、攜手送愛，舉辦遠百愛的串連-公益捐贈活動，捐贈超過價值50萬元的防疫物資與日常生活用品予高雄市政府社會局受照護的家庭使用，本次捐贈物資包含醫療口罩、配方奶粉及洗髮沐浴露等用品。高雄市政府社會局特別致贈感謝狀，以實際行動感謝高雄大遠百、札幌藥妝以及5家捐助單位的熱心公益。

高雄大遠百店長、也是經理黃友誠表示，來自日本北海道的札幌藥粧，也是到北海道必訪的藥妝店，目前在日本有200多家分店，識別色為藍色與白色，風格非常日式清新，店內百分之九十的商品都來自日本，除了醫藥、保健食品，也展售與日本同步的最新流行美妝、生活用品，本次由札幌藥粧主辦的「暖心關懷‧攜手送愛」公益捐贈活動，獲得許多充滿愛心的廠商熱情響應，今日受捐贈的物資包含醫療口罩8000個、配方奶粉300罐、洗髮沐浴露及口腔噴劑各200瓶及玩具800個…等市價超過50萬元之防疫物資與日常用品，以上內容將提供給高雄市政府社會局受照護的家庭使用，讓需要幫助的民眾感到滿滿的愛與溫暖。

札幌藥粧表示，希望透過增進民眾自我健康管理的意識實現健康開朗的社會，為此我們也不斷著力於新產品開發及海內外店鋪拓展計畫，看好台灣人對流行敏銳度較高，將北海道藥粧店的概念移植於台灣，從醫藥品、化粧品、日用品、嬰兒用品等各方向提供優秀且具魅力之商品，店內百分之九十以上的商品皆為日本製品，品牌除了日本知名大廠外，透過採購團隊在市場積極挖掘新品好物，訴求在第一時間爭取引進來台的機會，為客人帶來健康、美麗、便利的每一天，我們將不斷努力，打造札幌藥妝永遠保持新鮮感的特色。因應四月櫻花季主題商品，保養、面膜、洗卸商品滿688享88折優惠，嚴選保健商品兩件9折、三件85折，陪大家渡過這春櫻綻放的時節！

同時，高雄大遠百現正推出上半年度最大檔期「寵愛俏媽咪-母親節」特惠，舉凡百貨服飾、家電家用、餐飲育樂等均大手筆祭出獨家優惠；即日起至五月十日止，凡於百貨服飾當日消費滿5000元送500元，保健器材單筆滿5000元送500元，大家電單筆滿10000元送1000元，還可再搭配14大銀行單筆分期刷滿6600元送200元；特別的是，12大銀行配合數位3C、MUJI單筆分期刷滿10000元即享5%回饋，獨家優惠讓民眾提早出手搶買母親節特惠組及母親節禮品，勢必讓母親節業績大爆發！