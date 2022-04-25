國光生技（4142）宣布，衛福部疾管署日前公告公費四價流感疫苗採購結果，國光生得標327萬劑，占總採購量五成以上，總金額七億八千六百多萬元。

國光生表示，除國內流感疫苗訂單外，流感原液及流感疫苗成品外銷國家和外銷量能不斷增加，預估今年海外市場營收佔比將首度超越國內，成為今年營收成長的主要動能。

衛福部疾病管制署今年釋出630萬劑公費流感疫苗採購數量，國光生技供應327萬劑，占總額的52％。自費市場部分，國光亦規劃提供約十萬劑四價流感疫苗供施打，確保充分滿足台灣民眾防疫需求。

國光生指出，近年國際市場佈局效應也持續發酵。國光生透過流感疫苗藥證申請打開市場，國光流感疫苗已取得多國藥證，外銷版圖遍布全亞洲、北美、歐洲，外銷項目包括流感疫苗成品及原液，今年外銷量及銷售地區都有新突破，預估今年流感原液加成品外銷量將首度超越國內市場，訂單持續成長，也將帶動國光生營收持續成長。

國光生技為WHO新型流感防範架構PIPF（Pandemic Influenza Preparedness Framework）的合作夥伴，並於2012年加入「國際製藥聯盟全球流感疫苗供應工作組」，與Sanofi、GSK等17個全球主要供應流感疫苗的國際大廠並列為聯盟成員，成員能參與每年季節流感選株會議，在第一時間獲得最新流感病毒監測資訊，並與國際大廠交流經驗。由於國光為國內唯一加入聯盟的流感生產廠，對於迅速因應新流感疫情及流感疫苗生產具有獨特優勢。