五月綜所稅報稅季將至，力拚台灣Pay刷卡繳稅也成為各大行庫另一重要戰場，除了12期分期零利率是標準配備之外，還展開各種比起一般信用卡支付更高的現金回饋及禮券大放送，其中小資族比起大戶還要受惠。

合庫指出，如使用台灣Pay信用卡掃碼繳納，依繳納金額級距再享加碼獲超商禮券100元或即享券300元。合庫也提醒民眾，如使用信用卡繳納綜所稅，國稅局統一於6月上旬入帳，運用信用卡「結帳日」：「不必拖到最後一天申報，就能延後至7月下旬付帳！」可讓資金更靈活運用。

合庫舉例，以小資族繳稅金額5,000元估算，用合庫信用卡台灣Pay掃碼繳納並申請分期，可獲超商禮券100元+50元共計150元，相當3％高額回饋。如為繳稅200萬元以上的大戶，選擇不分期並以台灣Pay掃碼繳納，可獲0.25%現金回饋5,000元及即享券300元。

一銀表示，持台灣Pay綁定一銀卡繳納牌照稅、房屋稅，將不限金額每筆回饋50元，綜所稅每筆回饋200元，不僅能賺刷卡金，同時還可享分期零利率優惠。

兆豐銀指出，今年綜所稅最主要的差異，在於基本生活費調升至19.2萬元，財政部也預估調整後的總受益戶數將較前一年度增加21萬戶，總計可達229萬戶；而對於政府力推的台灣Pay，兆豐也大手筆推出回饋「不限量」的創舉，除了綁卡繳稅不限金額每筆送100元，稅額達3萬則可以升級拿200元，繳到300萬還可拿1,000元，可說市場最高，民眾不用搶破頭，回饋名額通通有。

兆豐銀也試算，如果是繳稅約3萬元的小資族，綁台灣Pay刷兆豐卡繳稅並一次付清，除了可以拿0.25%回饋75元、新戶辦卡還可以拿最高500元，加上台灣Pay滿3萬送200元，等於一次可以拿到775元，回饋率高達2.58%。

至於若是繳稅5千萬元的大戶，兆豐銀表示，除了可以賺到0.25%回饋的125,000元、新戶辦卡500元，再加上台灣Pay滿額最高贈1千元，等於126,500元輕鬆入袋；兆豐銀行也提醒，若信用卡額度不足支付，建議可以提前致電銀行申請調高額度，繳稅就能順暢不卡關。