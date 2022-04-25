基隆某婦產科爆群聚感染，有4名確診新生兒仍在診所內觀察，其中1名男嬰出現血氧濃度不穩問題，所幸經大型醫院診療皆無大礙，家屬盼能送醫監控。對此，衛生局回應，新生兒專責照護病床主要收治重症，目前診所投入5位醫師、4位工作人員照料，相信幼兒能得到良好照護。

吳澤誠表示，新生兒專責醫院、病床、中心並非普遍設立，位在北部桃園林口長庚醫學中心，雖設新生兒專責照護病床，但主要收治嚴重病患；他提及，爆發感染診所頗具規模，已投入5位醫師、4位工作人員，照護4名確診新生兒，除具人力外，也有血氧、監視器等設備，可隨時監視狀況，相信會得到很好的照護。

吳澤誠指出，新生兒若有變化，會立即聯絡長庚醫院緊急處置，等幼兒狀況穩定後，再回到診所接受醫護照護，萬一在醫院有重症變化，則會聯絡林口長庚醫學中心協助收治。

此外，外界對診所爆發群聚提出諸多疑問，吳澤誠也還原當時狀況，他表示，4月22日有一名工作人員自行快篩陽性，該員除立即通知診所，也自行前往醫院PCR採檢；當時檢驗結果雖尚未出爐，但診所在接到通知後，趕緊針對18名新生兒進行快篩，其中有3名幼兒陽性，衛生局當天晚上也立即介入處理。

吳澤誠說，23日凌晨立即匡列診所內77人進行PCR採檢，總計9人染疫，其中6名新生兒確診，包括原先快篩陽性3名幼兒，另有2名工作人員，以及一名確診嬰兒的家屬，目前確診數並未增加。此外，診所群聚發生後，隔日立即關閉，並不會有家屬進出風險。

基隆市長林右昌進一步補充說明，診所爆發感染第一時間已回報中央，並請教中央感控醫師處理原則，目前衛生局持續監控診所及新生兒健康情形。