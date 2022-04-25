雖然德國政府礙於一些考量，還沒有同意提供烏克蘭主戰坦克，但是已經同意援助烏克蘭重要的軍用車輛，其中包括100輛的坦克運輸車，這對烏克蘭快速建立防線也是相當重要。

烏克蘭軍事網(Militarnyi)援引德國《圖片報》( Bild)的報導稱，柏林計劃向烏克蘭提供升級的 4×4越野車、裝甲卡車、戰術巴士和近 100 輛 HX81 重型拖車系統，HX 81可運輸履帶式和輪式車輛與其他重型設備。

HX81重型坦克運輸車由萊因金屬-曼聯合軍用車(Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH)聯合開發，底盤採用8×8 MAN HX，前方設有絞盤可以拖拉或是與其他同型車輛聯結，運送超過40噸的重型車輛。

儘管德國是世界第五大武器出口國，但長期以來，德國一直避免將武器直接運往衝突地區，也包括烏克蘭。但是在俄羅斯於2月底入侵烏克蘭以來，德國的策略受到質疑，舒茲總理被批評援助不力。目前提供的多是輕型設備、彈藥，以及資金。

先前德國KMW與萊茵金屬公司提議，將封存的豹1式坦克供應烏克蘭，然而德國沒有可用的105公釐彈藥，而且其他北約國家也沒有，沒有足夠的砲彈，運往烏克蘭的豹式坦克將毫無用處。