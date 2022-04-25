桃園市25日新增696例本土確診個案，很多民眾抱怨確診、居隔好幾天無人聞問，連居隔通知書都沒拿到就要解隔了。對此市長鄭文燦回應，居隔通知書將電子化，以簡訊電話通知，若接獲民眾自主通報確診，便會即刻啟動相關配套措施，而20歲以下的學生，校護、學校防疫長則可以直接開立紙本通知書交給其家長，市府已在努力縮短時程。

談及3＋4方案，鄭文燦認同該方案並表示，通常民眾都會先從健保快易通APP上獲知自己是否PCR陽性確診，但居隔通知書往往要2至3天才會收到，要求若有民眾自主通報確診，不須等市府指示，可以直接啟動相關配套措施，開始發放防疫關懷包等，即時給予民眾協助

鄭文燦指出，輕症、無症狀者選擇居家照護也都會送防疫關懷包，由各公所分配發送，為體恤第一線人員的辛勞，每名民政人員發放1份防疫關懷包就能獲150元津貼，另也請民政局啟動電商物流協助發送防疫關懷包，原則上居隔者會加上2個快篩試劑，讓民眾在3＋4方案時可以自行快篩。

鄭文燦也向中央建議，現在3＋4方案很多民眾都是居隔在家、輕症在家照護的狀況，與過去居隔14天相較下，比較不會有人違規脫逃，建議中央可以彈性改變電子圍籬政策。

「對確診者不要標籤化！」鄭文燦呼籲，流行病與個人無關，面對確診者時要給予關懷而不是標籤化，也不要去指責第一線的防疫人員，大家都是為了健康安全在安全，防疫要同心、而不是造成恐慌。