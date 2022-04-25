市議員擬參選人陳俞融前往市警第二分局報警。（陳俞融服務處提供／張妍溱台中傳真）

民進黨台中市議員初選電話民調還沒展開，即出現抹黑文宣！針對北區市議員參選人陳俞融23日於媒體發布，有民眾提供「假文宣」已報警，市議員賴佳微25日下午至台中地檢署按鈴申告妨害名譽，除請求檢方追查釐清案情，另呼籲，陳有第一手來源，可向檢警說明。

賴佳微表示，近日參與北區重要建設的原肉品市場用地公園的開工典禮時，因為想要紀錄常年爭取的建設在轉型的重要歷程，為避免擋到後方媒體，所以蹲下來錄市長所發表的談論內容之時，卻遭有心人士拍攝並加上民調低迷，只能靠攻擊市政來拉高聲量的註解，對她造成名譽上的傷害。

賴佳微表示，在黨內初選即將開始之際，這則文宣的內容顯然有對她產生名譽損壞及不當選惡意。呼籲有該不實抹黑文宣第一手來源的陳俞融參選人，儘速出面說明，協助檢方查明真相，一同揪出幕後黑手，還給初選乾淨選風。

針對網路社群上出現假冒陳俞融名義及照片攻擊初選對手的電子文宣，市議員擬參選人陳俞融說，民眾傳給她這份假文宣並質問她時，第一時間她感到非常憤怒，立即向對方澄清，假電子文宣絕非他的競選團隊製作，希望民眾不要再在群組上轉傳散布。

陳俞融表示，這份假造的電子文宣除了傷害到她，也傷害了賴佳微議員，因此她已經主動向警方報案，並將假文宣的來源及相關人事都提供給警方，相信司法一定能在最短的時間內查明真相，抓出製造並散布假文宣的主使者，避免再有更多人受到傷害。