全家(5903)、玉山銀行、PChome集團之拍付國際公司，三方策略合作的專營電子支付機構「全盈支付」與其電支產品「全盈+PAY」於今（4月25日）正式開業上線，全盈支付董事長薛東都表示，未來全盈支付將透過「全盈+PAY」滿足消費者在生活場景中不同服務的需求，發展無所不在的便利支付金融，並致力與產業夥伴共同推動「非現金支付聯盟」，加速非現金社會的推進。

根據金管會最新統計，2021年台灣民眾全年非現金交易金額已逾5.44兆元，比前一年成長9.24%，今年非現金交易預期逼近6兆；隨著數位發展及看準電子支付產業的快速成長，專營電子支付機構「全盈支付」與其電支產品「全盈+PAY」於今天正式開業上線，透過業界首創「多元平台嵌入式支付金融科技」的應用，串聯不同合作夥伴成為整合支付、點數及會員生態圈的創新生活金融服務平台。首波將進駐「全家便利商店」官方FamilyMart App(以下簡稱「全家」官方App)及全台最大智慧社區管理平台今網「智生活」App，成為台灣首個跨場景嵌入應用的電子支付。

薛東都表示，疫情帶動及去年新電子支付機構管理條例的上路，我們相當看好電子支付市場的發展，從消費者剛性需求的場景出發，結合了實體零售、電商及金融跨境支付等跨產業經驗與優勢而組成了專營電子支付機構，未來全盈支付將透過「全盈+PAY」滿足消費者在生活場景中不同服務的需求，發展無所不在的便利支付金融，並致力與產業夥伴共同推動「非現金支付聯盟」，加速非現金社會的推進，一同實現普惠金融的願景，提供更便利與創新的生活服務及電子支付體驗。

全盈+PAY為首家運用「多元平台嵌入式支付金融科技(Payment Inside)」的電子支付品牌。全盈+PAY將進駐於合作夥伴的App或透過其他應用連結，串起日常旅程中的食衣住行育樂等生活場景與支付接觸點，消費者不必額外下載App便可隨點隨用，即刻升級享有完整電支功能，且每筆消費皆可累積「全家」點數。

全盈支付總經理劉美玲表示，在開放金融的趨勢下，透過多元平台嵌入式支付金融科技的應用，全盈+PAY可提供「支付」的應用模組並「賦能」合作的生態圈夥伴，讓其也能擁有電支功能無須自己開發，並共享「全家」點數資源，藉此串起彼此的會員生態圈。藉由合作夥伴的串聯，我們讓支付、點數成為各種生活場景中即時取得的一項服務，這是嵌入式金融科技發展的關鍵推動力，也期望透過這樣的模式達成全盈支付─支付即服務(Payment as a Service)的願景。

首發合作嵌入全盈+PAY的今網「智生活」社區服務平台，在整合「支付功能」後，將提供民眾更完整的社區生活服務，可使用全盈+PAY進行線上支付生活服務，如訂購家電清洗等，並可同時累積「全家」會員點數，預計下半年更可定期定額透過全盈+PAY繳付管理費、網路費，提供社區用戶更好的服務體驗。

除以個人用戶為主的社區場景，全盈支付更將攜手亞洲最具特色的雲端人資系統服務商，同時也是微軟亞太地區HR Solution的最佳合作夥伴 - MAYO鼎恒數位科技，以「嵌入式金融科技技術」賦能予MAYO已合作之上千家企業，共同創造支付金融服務新體驗；未來，MAYO旗下STAYFUN員工福利整合平台將可透過全盈+PAY賦能企業員工場景支付及點數交換折抵等服務。