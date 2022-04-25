為因應下世代半導體發展，科技部國家實驗研究院台灣半導體研究中心，今天宣布與台大合作建立晶片設計管制實驗室，可縮短學研團隊晶片設計時程，並讓碩博士生能在論文研究階段嘗試更多具創意性的構想，厚植國內晶片設計人才庫。

國研院半導體中心已陸續在新竹本部和台南成大設立實驗室，今日則啟用台大合作建立的「國研院台灣半導體研究中心晶片設計管制實驗室」，以多據點方式便利不同地區大專院校學生，進行前瞻晶片設計研究，培養晶片設計實作能力，鏈結學研能量推進至產業技術應用。

「國研院台灣半導體研究中心晶片設計管制實驗室」位於台大的學新館內，由國研院台灣半導體研究中心與國家高速網路與計算中心共同投入資源，與台大電機資訊學院及電子所合作，建置40坪20組座位以上的高效高資安前瞻晶片設計／實作環境，除降低台大師生及北區學研團隊往返新竹台灣半導體研究中心本部的舟車勞頓外，同時提升了整體運算速度30％以上。

國研院林博文代理院長表示，台灣半導體研究中心為國內學研界提供與國際發展趨勢接軌的晶片設計服務環境與下線資源，將有效支援基礎科學研究，培育高階技術人力，維繫台灣半導體科技與產業競爭力。

台大電資學院張耀文院長進一步表示，國研院半導體中心與台大電機資訊學院和電子所的攜手合作，除可提升研發團隊的前瞻晶片研發實作經驗外，更可免除師生往返台北新竹的舟車勞頓和安全顧慮，對培育量多質精的頂級晶片設計人才，扮演非常積極重要的角色。

未來這個晶片設計管制實驗室將致力開發物聯網（IoT）與人工智慧（AI）等具未來性的產業所需要的半導體設計與應用研究服務，同時也將協助北部地區師生執行產業界計畫，以加速訓練人才，縮短學用落差，幫助產業界提升國際競爭力。