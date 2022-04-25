雲林縣北港工藝坊將整修3個月，未來更多元發展。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮工藝坊經過近9年營運，其巷弄燈會已在全台打響名氣，25日停止營運引發民眾關注，雲林縣政府文化觀光處表示工藝坊因長年未整修，已出現漏水情況，加上動線不佳，因此編列200萬元進行整修，未來除了策展外，還有講座、甕牆咖啡座等更多元的功能。

「北港工藝坊」位於北港鎮共和街，由「謙源號」商行在清代興建，後來閒置荒廢20餘年，8年多前由雲林縣政府整修後重獲新生，成為最受地方工藝師歡迎的展演場域，並在周邊展開老街再造計畫，每年配合北港燈會舉辦「老街巷弄燈會」，吸上萬遊客造訪。

不過民眾發現，工藝坊近日已清除周邊裝置藝術，坊內的設備也清空，不少民眾以為工藝坊將功成身退，感到十分可惜。雲林縣文化觀光處處長陳璧君表示，工藝坊只是要進行整修，工期約3、4個月，完工處將延續並加強其功能，請大家不要擔心。

陳璧君說，工藝坊營運已8年多，一直沒有加以整修，縣府特別編列200萬元經費，進行2樓閒置空間活化、1樓空間打通、甕牆周邊空間再利用，最受遊客歡迎的巷弄燈會也會持續辦理。工藝坊是北港朝天宮周邊最受歡迎的特色景點之一，有必要永續經營。

陳璧君指出，以往工藝坊主要以工藝展為主，整修後會增加學術講座、工藝習作、甕牆咖啡座等功能。2樓將增設會議室與習作坊；1樓因柱子阻隔導致參訪動線不順，將打掉柱子讓空間更寬廣；百年歷史的甕牆古蹟，將在周邊設咖啡座供應輕飲食，讓遊客可悠閒的深入了解甕牆的前生今世。