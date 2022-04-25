高殖利率族群成大盤慘跌避風港；水泥預拌混凝土個股亞泥（1102）、信大（1109）、永固-KY（5546）等，現金殖利率都在7％以上，25日股價表現抗跌。市場指出，水泥及預拌混凝產品在原物料價格上漲下，預期下半年有一波產品價格調漲的行情，具殖利率高、有成長性題材，可望成資金避險標的。

永固今年擬配發5元現金股利，以永固25日收盤價58元計，現金殖利率8.62％。

亞泥今年擬配現金股利3.4元，25日收盤價46.9元，現金殖利率7.25％；信大配發1.5元現金股利，25日收盤價20.35元，現金殖利率7.37％。

永固股價25日逆勢上漲0.87％。目前永固在重慶地區有七家子公司，擁有五個大型的混凝土攪拌站和一個粉磨站及一家物流公司，2021年預拌混凝土年產能達327萬立方米。

為提升總產量，增加獲利，永固預計斥資人民幣2,000萬元（約新台幣9,031萬元），購買重慶市東兆長盛新型建材股權，今年第四季可望投產。市場預估，永固今年混凝土產銷量可望有雙位數成長空間。

信大在台灣市占率約6％至7％，2021年銷售量約在74萬噸上下；受惠於國內廠辦建廠、民間建案及公共工程需求，加上今年下半年，國內水泥、預拌混凝土價格將調漲1成上下，信大2022年在國內市場的營運成長可期。

亞泥中國市場水泥熟料年產能達2,662.9萬公噸，為當地前十大企業，今年首季營運表現雖欠佳；不過，預期從第二季起營運將重回成長軌道。

另外，亞泥在國內水泥市場銷量排第二；而轉投資的亞東預拌今年在價格調漲下，成長幅度可望有2位數。