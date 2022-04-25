新冠肺炎本土疫情燒不停，今天國軍出現首位將領確診！某位中將PCR檢測陽性，國防部表示，已依據中央流行疫情指揮中心的規定，進行環境清潔消毒；至於該名中將到底是哪位，國防部則說不便公布。

王鳴中快評》國軍將領留才是戰力關鍵
周玉蔻「沒確診」批新北聯醫搞烏龍 衛生局回轟：驗2次
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