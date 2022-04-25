獨》國軍首位將領染疫！中將PCR陽性確診 國防部證實了 16:392022/04/25 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部證實有中將染疫。圖為國軍戰訓照，非當事單位、非當事人。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎本土疫情燒不停，今天國軍出現首位將領確診！某位中將PCR檢測陽性，國防部表示，已依據中央流行疫情指揮中心的規定，進行環境清潔消毒；至於該名中將到底是哪位，國防部則說不便公布。 王鳴中快評》國軍將領留才是戰力關鍵 周玉蔻「沒確診」批新北聯醫搞烏龍 衛生局回轟：驗2次 #國防部 #確診 #國軍 #中將 #PCR陽性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不等中央 北巿今起試辦確診者上網自填疫調資料 13:502022/04/25 生活 俄烏戰無人機受矚目 國防部曝中科院劍翔無人機亮點 09:152022/04/25 政治 基隆某婦產科4新生兒確診 9醫護全天照料 16:282022/04/25 生活 民怨還沒拿到通知書就要解隔 鄭文燦：將改簡訊電話通知 16:312022/04/25 生活 南投＋18足跡曝 旅宿業者接觸確診遊客染疫傳給5歲女兒 15:472022/04/25 生活 周玉蔻稱根本沒確診 新北聯醫打臉：陽就是陽 09:442022/04/25 生活 三重2派出所警員確診 分局啟動應變機制 16:142022/04/25 生活 宜蘭收容所7成5確診 政院發言人居隔 04:102022/04/25 生活新聞 嘉義縣＋10 太保工廠群聚案擴大 確診員工1傳7 13:532022/04/25 生活 《木曜》溫妮被喉嚨痛醒發燒 PCR陽性確診「滿滿的愧疚」 14:412022/04/25 娛樂 台東縣確診＋35 小吃部延伸個案持續新增 16:092022/04/25 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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