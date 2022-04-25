桃園市25日新增696例本土確診個案，市長鄭文燦主持防疫專案會議暨會後記者會，他坦言，近期社區採檢站、專案採檢等數量龐大，實驗室出現塞車狀況，未來各職場、校園復課等應以快篩為主，將PCR採檢量能留給居隔匡列者、有症狀的民眾。

「各醫院實驗室塞車！」鄭文燦表示，桃園目前居隔人數高達1萬2215人，數量不斷增加中，24日社區採檢站共採檢1萬275人，呼籲各大職場別再用遊覽車將人載至社區採檢站採檢，等5月居家快篩劑穩定供貨後，職場、企業及校園復課要以快篩為主，將PCR留給真正區要的人。

鄭文燦說，專案採檢包括新明國小採檢340人、桃園市立幼兒園採檢282人、羅浮高中採檢516人、中央大學採檢285人、私立綠蒂幼兒園327人、平鎮公托中心採檢174人，另還有建國國中、青溪國中、私立德來幼兒園都在採檢中，檢驗結果26日會跟民眾報告。

鄭文燦也提及，有不少市府單位也有出現確診者擴大採檢中，分別有消防局、大溪區公所、桃園區公所、警察局某些派出所等，高風險近距離接觸者採取居隔3＋4方案，次風險區域則以篩代隔，2至3天快篩1次。

鄭文燦指出，和碩聯合科技龜山廠一共採檢2493人，累計已有694人確診，這次最為特別的是職場群聚感染都是無症狀，員工與企業都不知情，為此將來各大職場應建立定期快篩制度，確保大型職場群聚案件再度發生。

鄭文燦盤點市內醫療資源量能，11家責任急救醫院共有405床專責病床，目前仍有260個空床，加強型防疫旅館共130間房間，僅用了14間，目前醫療量能還足夠。