台中市衛生局長曾梓展表示，今日本土確診個案新增201例，疫調人員疫調上緊發條。（盧金足攝）

台中市府公布25日本土確診個案疫調足跡。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中市府公布25日本土確診個案疫調足跡。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中市府公布25日本土確診個案疫調足跡。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中市25日本土確診個案新增201例，其中去阿妹演唱會的歌迷確診新增1例，累計達42例，染疫者的足跡包括烤肉店、游泳池、健身房、火鍋店、七期百貨公司等地，市長盧秀燕提醒，親友聚會或活動，建議改採視訊方式，降低因人流移動導致感染風險，各職場及有不定人士會進出之場所、店家，平時主動加強環境清消，降低感染風險。

台中市今日本土確診個案新增201例，疫調人員疫調上緊發條，衛生局長曾梓展表示，針對新增201人確診個案足跡，經疫調出入的場所包括4月20日大里假期游泳池、北屯區肉次方燒肉放題台中文心崇德店、北屯區World Gym世界健身俱樂部台中東山店、北區御雞匯鹹水雞(台中北屯店)。

4月21日北屯區成吉思汗台中旗艦館、北屯區冠軍永安羽球館、北區蛋餅叔叔手作早午餐、北區啾喜好食、西屯區GU 台中大遠百店、北屯區World Gym世界健身俱樂部台中東山店

、北區御雞匯鹹水雞(台中北屯店)、西區凝 Koru 串燒酒場。

4月22日北區DAISO大創百貨台中一中店、北區中友百貨、北區京厚屋一中店、沙鹿區蠔膽你就來燒烤店、東區劉震川韓潮吧台中站前店、南區民昇羽球館二館、龍井區養鍋Yang Guo石頭涮涮鍋台中東海店；4月23日西區凝 Koru 串燒酒場；4月20日至23日西屯區Thefoursalon台中質感1店。

由於確診個案持續增加，盧秀燕強調，地方政府要有動員的準備，提醒市民為愛防疫，務必遵守防疫規範、戴口罩、勤洗手，避免帶幼童至人潮壅擠公共場所，親友聚會或活動

，建議改採視訊方式，降低因人流移動導致之感染風險。