搶搭元宇宙熱潮，屏東在地建商發行ＮＦＴ。（林和生攝）

近幾年數位科技吹向ＮＦＴ，藝人周杰倫、張惠妹演唱會、暢銷華劇「華燈初上」都接連發行，搶攻市場目光，屏東知名建商也搭上這股熱潮，首次嘗試發行ＮＦＴ，正面迎接數位浪潮，擁抱元宇宙。

中洲建設總經理黃瀚霆表示，ＮＦＴ非同質化代幣是一種被稱為區塊鏈數位帳本上的資料單位，每個代幣能代表一個獨特的數位資料，作為虛擬商品所有權的電子認證或憑證。

黃強調，公司經營一直勇於創新，因此在時下潮流商品中當然不能缺席，今年初就決定以中洲吉祥物「阿洲仔」為主角，發行ＮＦＴ，並由內部員工設計出100款不同造型的阿洲仔，將於5月2日在Open Sea平台上，以每個0.08以太幣，限量發行100個。

不過近期ＮＦＴ牽涉非法吸金及詐騙案件層出不窮，黃瀚霆也覺得無奈，但他說，發行不是為了營利，更不做競標炒作，而是讓公司和消費者有持續、深度互動，強化住戶對公司認同與支持。

因此擁有者公司會提供3個「賦能」，包括贈送內含行動電源、智能保溫瓶及杯墊的「阿洲仔限定禮盒包」；另享有「萬元現金抽獎活動資格」；且上架2年內，購買中洲任一新建建案，可享5萬元購屋現金折價，順勢與建設本業做連結。

如果有意購買中洲建案，黃瀚霆說，此刻搭上元宇宙熱潮，能享購屋折價。如果沒要買房子，只想要單純收藏，也歡迎民眾在中洲精心設計的ＮＦＴ中，發揮想像力，同時體驗元宇宙世界的趣味及文化留存的意義。