男星藝人王少偉昨凌晨在IG自曝PCR檢測陽性，還笑稱自己追上這波流行，他目前正在家居家隔離，過了一天後，王少偉今（25日）則發文分享近況：「我很幸運，確診後可以說是完全沒有什麼Omicron的症狀」，王少偉也表示，確診本是一件令人害怕的事，但他收到親友關懷和物資後，讓王少偉直呼：「我卻感覺到無比的感動」。

王少偉昨在網上公開PCR檢測為陽性，雖然他自嘲：「這波流行我趕上了」，不過王少偉也強調，他體溫36.8，沒有任何不適，接下來會在家閉關，用平常心面對。而王少偉今（25日）則發文分享向外界報平安，他感性說：「謝謝大家！同時也很抱歉讓大家擔心...我很幸運，確診後可以說是完全沒有什麼Omicron的症狀，確診前三天有的就是打疫苗的一些體溫頭漲的反應，當然不知道到底是不是最近打完疫苗的關係」，不過，王少偉也強調，他現在人沒有不舒服。

王少偉表示，確診本是一件令人害怕的事，但他陸續收到親友關懷和物資後，讓王少偉直呼：「我卻感覺到無比的感動，從來也沒想過我有如此重要」，而王少偉接下來會繼續自我隔離，他還自嘲反正自己很有經驗，表示要精進他的「有（質）感生活」。

最後，王少偉文末也標記：「#平常心 #感恩大家的愛 #靜靜等待衛生局聯繫我」，女星廖家儀就留言：「趁機好好休息！我們6年5班都很耐操！沒事的，加油！」、造型師李明川則正能量說：「太棒了～正好有時間可以繼續精進質感生活」，網友也紛紛留言要他保重身體，還釣出王少偉回應：「好像康復了」。