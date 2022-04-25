友達(2409)子公司達擎，佈局企業、教育及醫療垂直市場，今年智慧顯示展覽會展示智慧顯示解決方案。除了與展覽大會合作，建置智慧行動辦公艙體驗區，亦於「IDB經濟部工業局智慧顯示生活館」展區，與凌華、慧誠智醫、和暢科技及台灣智園，針對智慧醫療、智慧育樂兩大領域展出三大解決方案。

近兩年受疫情影響，全球混合辦公模式興起，工作會議場景及空間需求變得更加多元與複雜。達擎展出的智慧行動辦公艙解決方案，專為商務人士在公共場所、辦公區域打造專用的獨立工作及會議空間，採用優質隔音材料、自動調光玻璃設計，搭配簡易方便的預約系統，以及隨插即用的視訊會議設備，讓使用者在安靜不受干擾的環境下，隨時進行各種討論及會議，提高工作效率。此外，智慧行動辦公艙解決方案搭載智慧環控系統，能大幅提升企業或共享空間業者維運效率，也能搭配超薄型數位看板及數位內容播放管理系統，推播客製化訊息，化身另類行銷利器。

另外，達擎與和暢科技展出教育空間管理解決方案，為圖書館座位及研究討論室等空間預約管理提供更便捷的方案。老師和學生能透過觸控螢幕查詢即時空間使用狀態，於空間管理平台快速找到可使用的座位或討論室，並透過感應磁卡或email帳號進行線上預約及報到。

因應後疫情時代混合式教學及遠端上課需求大增，達擎與台灣智園展出遠距教學解決方案，讓教師透過整合觸控、攝影鏡頭、麥克風及喇叭四合一的視訊會議一體機，搭配學習平台進行遠距教學，可讓師生於線上教學時輕鬆進行互動及觸控書寫。不僅將教室教學場景行動化，更解決教師進行遠距教學時複雜的軟硬體設定操作問題，大幅提升教學便利性。

此外，為解決醫療影像及生理資訊來源分散、單獨呈現及相關設備介面不易整合等痛點，達擎、凌華與慧誠智醫合作展出智慧手術資訊整合解決方案，提供直覺化且多功能的單一操作介面及平台，透過連接手術室內相關設備與醫院內部系統的資訊彙整，可快速整合病人生理資訊與手術過程影像，協助手術醫護團隊隨時調閱所需的各種訊息。同時支援手術內的雙影像同步記錄、擷取、傳輸及顯示功能，可於手術影像錄製過程中，針對手術重要片段和藥物使用依時間軸進行註記，快速擷取重要手術畫面留存，並於檔案內呈現手術流程中相關紀錄事項。不僅協助提升術後病患照護完整性，也增加醫事人員後續教育與訓練的使用性。