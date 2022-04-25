為支援與管理中國大陸子公司的日常經營，台商總部在疫情期間仍持續提供服務或承擔集團成本費用。這些服務包括海外市場業務開展、採購詢比議價、法務、財會、稅務、人力支援等活動。

資誠PwC聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，台灣總部若承擔全部的成本費用，除無法真實反映母子公司間營運績效，亦增加中國大陸子公司的課稅所得。更甚者，台灣總部的成本費用也可能無法全數在稅前扣除。因此，台灣總部應規劃將合理的成本費用分攤給海外子分公司，並按成本加成合理利潤以符合移轉訂價的獨立交易原則。

徐丞毅補充，許多中國大陸子公司的財會主管因擔心分攤費用被認定為管理費，致使稅務申報時被剔除；總部費用分攤計算基礎不夠透明，亦可能產生常設機構風險；或因外匯管制無法順利匯出；抑或者擔心扣繳稅款無法回總部全額抵扣，而心生排斥。

其實海外跨國企業分攤費用給中國大陸子公司已是常態。去年初外匯管理局發布《服務貿易外匯管理政策問答（二）》，提供移轉訂價一次性調整及成本分攤協議的指引，跨國企業費用分攤也將更為容易。

徐丞毅說明，分攤的費用必須注意下列五個重點。第一，辨別費用本質，並準確歸集成本費用到核算單位；第二，應避免該費用被視為非受益性勞務；第三，成本分攤的方式應具攸關且一致；第四，將應分攤的成本費用加成適當利潤；第五則是，確認服務合約內容以及備案付匯流程。

台灣總部最好能建立可持續的集團內費用收取架構，包括總成本費用確定與歸集、「分攤」比例（如收入比、人員比、使用時數比等）、可比的毛利率等佐證資料。

這些資料也能通過非受益性勞務的挑戰關卡，包括重複性活動（已經購買或者自行實施的活動）、股東活動（為保障直接或者間接投資方的投資利益而實施的控制、管理和監督）、附帶利益、聯署利益的價值創造活動（只因附屬於企業集團而獲得額外收益）、補償性活動（已在其他關聯交易中給予補償）、必要性與真實性活動（與勞務接受方執行的功能和承擔的風險無關，或者不符合勞務接受方經營需要關聯）、其他非受益性活動（其他不能為勞務接受方帶來直接或者間接經濟利益，或者非關聯方不願意購買或者不願意自行實施的關聯勞務）。

若其中一項挑戰無法提出合理佐證，則中國大陸子公司將無法認列被分攤的集團成本費用。

徐丞毅強調，跨境的關聯勞務費是集團績效與稅務管理重要課題，費用屬性除需要高度專業評估，關聯企業的服務合約、成本費用歸集與計算方式，乃至於非勞務性活動的主張文據都須備齊，方能做到最佳的稅務治理。