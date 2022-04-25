奇怪的「生物」！有名正妹在家中拍下某特殊生物照片分享在臉書，並形容牠「跟蟑螂很像，可是牠的腳在背上在貼文寫下」，該正妹嚇歪覺得此生物長的好噁心；網友一見笑翻表示「算起來十二隻腳」、「你怎麼在拍它進食時候的醜照呢」。

一名正妹在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1張照片，她表示在家中看見一奇怪的「生物」，並覺得這生物長的很噁心，也對此生物的形容「跟蟑螂很像，可是牠的腳在背上在貼文寫下」。

有名正妹在家中拍下「奇特生物」驚呆，網友看到笑翻「喇牙在進食啦」。（翻攝自臉書爆怨公社）

照片一出，網友紛紛留言表示「好噁哦」、「來看新品種」、「這是蜘蛛壁咚」、「你目睹進化論的過程」、「什麼啦！噁」、「居然能看到我們兩個都會怕的結合體」、「噁爆」、「嚇死」、「火星異種」、「算起來十二隻腳」。

不過有網友解答，表示這是「喇牙」(白額高腳蛛)，正在進食吃蟑螂，「你怎麼在拍它進食時候的醜照呢」、「牠是一隻益蟲，很會吃蟑螂」、「蟑螂只是牠的食物」、「吃飯中，勿打擾」、「第一次看到喇牙吃飯耶」、「喇牙愛吃蟑螂」。