「晶華美食到你家Take Regent Home」美食外帶外送平台4月29日第二位線上名廚登場，此次邀請到MMHG集團（MUME Hospitality Group）創辦人-林泉（Richie Lin）藝烹四道式「Regent x Richie Lin星級名廚外帶分享餐」，4月29日到5月1日連續三天接受預訂，晶華會APP會員則可提早於4月27日在APP中搶先下訂。可供四人分享的南洋風格家宴是由主廚酸辣海鮮沙拉、爐烤干貝拜擁火腿玉米天鵝絨湯附布里歐麵包、南洋秘製醬烤肋排和泰式奶茶白巧克力起司蛋糕組成，原價4,980元、快閃限定每套3,680元，取餐日至5月6日，活動期間正值母親節前夕、為人子女可輕鬆在家陪媽媽過個美味假期。

林泉（Richie Lin）是米其林星級評鑑以及亞洲50大等國際各大餐飲獎項的常勝軍，他在2021年創辦了推廣各類型餐飲服務的MMHG集團，該集團旗下擁有MUME、LE BLANC、BAAN、以及COAST等四間人氣餐廳，其中位於晶華酒店地下一樓麗晶精品的COAST自開幕以來就以「法式泰魂」的混搭風格席捲台北食尚界，生意興隆的同時、也獲得許多美食評論家的讚賞。「晶華美食到你家」邀請林泉主廚合作時，他便以自己最擅長的經典西式料理技巧，佐以當代東南亞飲食潮流，演繹台灣時令海鮮與頂級肉品，精彩的食材以及調味精準的香辣酸甜滋味，值得饕客們悉心品賞。

「Regent x Richie Lin星級名廚外帶分享餐」共有五道美味料理，爽口的開胃前菜是色香味俱全的「主廚酸辣海鮮沙拉」，豐富的用料包括白蝦、花枝等鮮美海產，搭配辛香夠味、色澤油亮青綠的辣椒醬汁，口味層次豐美多變。溫熱的「爐烤干貝拜擁火腿玉米天鵝絨湯附布里歐麵包」是將鮮甜豐腴的干貝爐烤後與口感香濃絲滑的玉米湯汁完美結合，之後再加入鹹香的法國拜雍火腿提味，香氣和滋味都令人驚艷。隨餐也附上以天然酸種酵母揉製、烘焙出來的「酸種奶油布里歐麵包」，可以搭配溫前菜的醬汁食用、單獨品嘗起來也有令人印象深刻的麥香。

套餐中的主菜是醬多味美、肉香滿溢的「南洋秘製醬烤肋排」，主廚選用酸甜的羅望子做為秘製醬料的調味主力，原本口感濃郁的燒烤醬變得更加解膩爽口，帶骨的豬肋排以舒肥的手法展現軟嫩的厚實肉質，絕對讓人吮指回味。作為餐敘美好結尾的甜品是「泰式奶茶白巧克力起司蛋糕」，以泰式奶茶的茶香尾韻襯出白巧克力起司蛋糕的甜蜜，視覺味覺都是享受。