台新銀行瞄準帳單商機，攜手水滴信用於「水滴發票APP」上，共推線上生活繳費服務，用戶輸入個人資訊，即可查詢應繳帳單金額，直接進行繳費即查即繳，免出門直接將手上帳單一網打盡。

台新銀行表示，台灣每年帳單市場規模約3.2兆元，帳單數更逾19.3億張，相當於每人每年要繳納約100張帳單，據統計，仍有六成的消費者，維持以現金至便利超商繳納帳單的習慣，其實透過線上繳款更便利方便，除減少紙張使用，還能免除每月往返超商繳款的時間。

「水滴發票APP」為整合雲端發票和自動記帳功能的APP，自2020年9月底推出以來，不到兩年期間會員數已累積達104萬，更榮獲App Store評選為2021年「最佳APP」、2020年「財經類APP排行榜第二名」等殊榮，便利的設計深受民眾喜愛。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟指出，台新秉持「貼近客戶生活」的服務價值主張，這次與水滴發票APP合作推出線上生活繳費服務，提供活期性帳戶繳納本人帳單、查詢帳單等功能。民眾只要下載「水滴發票APP」，點選會員頁面中的 「生活繳費」，簡單輸入自己的繳款資訊及扣款銀行帳號，即可快速繳納三大電信費、28家金融機構信用卡費、停車費（新北市、台中市）、台北自來水費、汽機車燃料使用費、eTag儲值費、健保費、及國民年金保險費。

即使是其他銀行客戶，也可使用水滴發票APP輕鬆完成各項生活帳單繳費，解決單一平台僅能繳納少數帳單的痛點，讓民眾體驗「一站式繳費」服務方便性。此外，水滴發票APP深耕於AI技術研究領域，讓民眾對發票更方便，其獨創的發票辨識功能AI專利技術，無論是長條式的傳統發票，或是電子發票都能輕鬆辨識對獎。

黃天麟說明，後疫情時代民眾生活型態大幅改變，使用手機APP完成生活大小事已成民眾日常。台新銀行致力於推動「開放銀行」服務，藉由Open API技術將金融服務融入合作夥伴的數位通路平台中，讓各式金融服務更貼近民眾生活圈。未來台新銀行將持續與水滴信用共同合作，提升民眾的生活金融體驗，致力成為民眾數位金融的智慧好夥伴。