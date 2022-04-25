22歲林姓女子近日透過知名的交友軟體Tinder，認識一名陌生男網友，兩人相談甚歡，愈來愈有話聊，於是決定相約吃飯，不料男子竟要求林女先繳交保證金才能見面，林女只好獨自到ATM準備轉帳匯款，所幸遇到巡邏員警攔阻，才知道是典型的交友詐騙，避免失金。

根本是美劇「Tinder大騙徒」翻版！台中市警察局第6分局何安派出所巡佐林俊毅、警員劉益志，近日巡邏經過文心路3段合作金庫銀行時，發現年僅22歲的林女，一邊手持手機、一邊操作銀行ATM，神情焦慮、慌張，於是主動上前關懷。

林女表示近日認識一名男網友，雙方話題很投機，打算進一步見面約吃飯，實際感受是否適合進一步成為男女朋友交往，不料男方卻突然要求要繳交保證金才願意見面，林女信以為真，為了表示自己的真心誠意，決定到銀行ATM轉帳匯款。

兩名員警聽完立刻阻止女子匯款，還霸氣說「這就是交友詐騙，對方只想要妳的錢，妳被騙了！」才讓林女有如大夢初醒，恍然大悟，警覺到自己原來差點上當，不斷感謝員警及時到場，否則荷包就要大失血了。

警方呼籲，網路交友務必謹慎小心，詐騙者善長「放長線釣大魚」，通常先假意交往，並藉著甜言蜜語博取信任，再謊稱要寄送高價禮物、需補繳手續費，或工作遇到困難、需金錢周轉，等各種理由，要求被害人匯款救急，其實這些都是詐騙話術，民眾被要求匯款時務必要提高警覺，不要被陌生網友的花言巧語一時沖昏頭，才不會傷財又傷心。亦可隨時撥打165反詐騙諮詢專線，及110報案專線求證。