男生如果想要「抱得美人歸」，就得先通過丈母娘這個「魔王關卡」。《搜狐網》命理專欄分享，金牛座、巨蟹座、天秤座和摩羯座的男生，最容易得丈母娘疼，能夠放心地把女兒交到他們手中。

1、金牛座

大部分人對於金牛男的印象，都是比較木訥、不善言詞，還很摳門，但其實他只是比較精打細算，在該花錢的地方還是會花錢，而討好丈母娘就是一件很必要的事情，因此在孝敬丈母娘方面相當大方。此外，金牛男也是居家好男人，不但對老婆專一，還會把對方捧在手心寵愛，讓丈母娘能放心把女兒交給他。

2、巨蟹座

巨蟹男不會刻意表現，或想要討好丈母娘，但他顧家、溫柔體貼，願意站在老婆的角度思考，還會把老婆照顧得無微不至，丈母娘全都看在眼裡，而且他愛屋及烏，不但對老婆好，也會對老婆的家人好，好相處又樂於助人，和巨蟹男相處的時間越久，越可以感受到他的溫暖，丈母娘和他之間也會逐漸產生出親情。

3、天秤座

天秤男能言善道、與世無爭，在眾人面前總是一副談笑風生的模樣，其實他的心思細膩、善於觀察，會先摸清楚對方的個性，再用合適的方式和對方相處，面對丈母娘也是如此，雖然經常開口就是甜言蜜語，但他的態度誠懇，不會讓丈母娘感到很虛偽，反而聽得很舒服、快樂，所以天秤男很容易得到丈母娘喜愛。

4、摩羯座

摩羯男個性老實、事業心和上進心重，對待感情忠誠，不會做出逾矩的事情，在長輩面前也非常有禮貌，儘管有些內斂、不善言辭，但在丈母娘眼裡就是十分成熟穩重的人，承諾的事情一定會做到，絕不誇大其辭，雖然不會說好聽話，但會用實際行動來證明自己，因此丈母娘能放心把女兒交給他。