嘉義縣民雄鄉協志高級工商職業學校2019年停招，今天8月將正式停辦，協志工商董事會去年決議將校地捐贈給在地的中正大學，中正大學25日舉行校務會議，以近8成同意票通過接收案。中正大學主任祕書楊宇勛表示，2周內將組成籌備小組，目前暫訂未來將作為中正大學申請學士後醫的基地及其他教學推廣用途。

中正大學原先評估若接收協志工商校地及校舍需花約3億元整建，由校務發展基金支應。楊宇勛表示，校務會議通過接收案後，中正大學校方預計2周左右會成立接收小組或籌備委員會，與協志校方對接討論接收細節並達成共識，待協志清算完財產後接收。

楊宇勛指出，高職及大學校內設施、校地使用不同，未來許多軟硬體設施都待整修，對學校來說也是一大筆負擔，預計將會分期開發，目前初步討論暫訂作為中正申請學士後醫的基地，未來清江進修推廣暨數位學習中心也將進駐，提供雲嘉南地區教育研習場所。

協志工商校長王安順表示，協志宣布停招後，原先預計轉型社區大學，但因轉型不順，董事會決議將約6公頃的校地及校舍捐給鄰近的中正大學，讓中正大學更為壯大，目前校內近500個高三學生今年畢業後，協志工商就走入歷史，宣布停招後，分3梯次遣散教職員工，現仍在職的51名教職員工也會依優退方式遣散，或輔導轉往其他跑道。