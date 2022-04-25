柯文哲直言，「以篩代隔」是必須的政策方向。（北市府提供／游念育台北傳真）

台北市今天新增1050例本土個案，台北市長柯文哲表示，假日兩天七大篩檢站陽性率達到5％，顯示疫情在北市為平均分布，柯文哲也說，將實施以篩代隔，他指出，由於確診人數達到1050人，居家隔離人數達到1萬7816人，醫療量能可以因應，但5月初整個醫療量能恐會緊繃，因此，「以篩代隔」是必須的政策方向。

柯文哲說，台北市開始要推「以篩代隔」，首要目標維持防疫量能，並且盡量讓社會維持正常運作，所以會先以中央疫苗公費接種對象中「第一類」與「第二類」防疫人員優先上線施行。

柯文哲表示，這二類人員有幾個必要條件，包括接種三劑疫苗、與確診者接觸過程中，有做好自我防護、非高風險族群，最後會視疫調結果確認是不是符合「以篩代隔」對象。

柯文哲指出，以篩代隔的方式是快篩陰性可以繼續上班、生活，而快篩時間為匡列後一、二、三、五、七、九，共6次快篩，會發「6＋1」快篩劑給被匡列者，每天上班前做，陰性上班，前面3天比較危險，所以每天做，後面2天做一次。

柯文哲宣布，26日起開始適用，防疫一級機關送申請書經衛生局核定，如果有確診者自己匡列，被匡列1人發7天快篩劑。