台中市議員黃馨慧表示，台中市復康巴士數量居六都第三，每輛車每月出勤達6萬次，應儘速汰舊換新。(林欣儀攝)

台中市議會25日舉行民政業務質詢，多位議員關心身障者權益，從公共建設的無障礙設施規畫不符合實際需求，到社會住宅規畫未納入弱勢意見，以及復康巴士老舊等問題，議員要求市府應檢討並納入身障者意見。

議員謝明源、蕭隆澤說，台中市在公共建設中的無障礙設施規畫，有些區域做得還不錯，但部分設施仍不健全，像是有的殘障坡道坡度太陡、根本無法使用，建議市府設計、規畫時應納入身障團體意見，傾聽他們的心聲，或透過各局處的橫向聯繫溝通，讓相關設施更完善，否則將導致殘障設施流於形式。

議員李中則認為，社會住宅的興建主要是照顧弱勢族群，其主管單位卻是都發局，使得社宅的興建只著重在工程面，無法切合弱勢民眾與長青族、兒童真正需求，且只要收入在全體民眾收入的50％以下者就能申請，無法真正幫到有需要的人，希望納入社會局範疇。

台中市副市長黃國榮說，目前無障礙空間規畫委員會有安排身障代表，且具有多種障別的代表，就是希望設施能符合真正需求。社會局長彭懷真表示，社宅規畫確實忽略使用者的聲音，這方面應有多一些考量。

此外，議員黃馨慧指出，台中市目前復康巴士數量為276輛，與其他五都比較，包括台北有328輛、新北勢433輛，台中市僅排第三名；而全市身障者約13萬，目前實際使用復康巴士者僅4萬人，若以去年服務趟數達70萬6000趟次計算，每輛復康巴士每月出勤達6萬次，呼籲市府儘速汰舊換新。

社會局表示，目前全市中度身障以上者有2萬6375人，復康巴士服務涵蓋率達千分之1，已超過中央規定的千分之5標準，今年截至3月的預約搭乘率為百分百、沒有未訂到車的情況，未來也將依據使用者需求規畫共乘路線。