日經指數周一收盤創下近6日來最大單日跌幅，該指數在美聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)暗示加息後，追蹤華爾街上周五的跌勢。

周一日經225指數收跌514.48點或1.90%，為26590.78點。東證一部指數跌28.63點或1.50%，為1876.52點。

華爾街上周五暴跌逾2.5%，意外的企業獲利不佳消息，和激烈的短期內升息的確定性增加，給投資者帶來壓力。

大和證券高級策略師Shuji Hosoi說，升息的言論，導致美國市場上周五下跌過度，日本市場今天對美國市場反應過度。

重量級企業拖累了日經指數。優衣庫服裝公司旗下的迅銷下跌5.27%，科技投資公司軟銀集團下跌7.8%，大金工業下跌3.36%。

航空公司下跌2.65%，全日空下跌3.43%；此前該航空公司下調了獲利預期，宣佈本財年淨虧損為1450億日圓(約11.3億美元)。

競爭對手日本航空下跌1.68%。

日產下跌5.05%，此前有新聞報導稱，該公司最大股東雷諾正研究可能的股權出售。