金門今天新增3例新冠確診，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增3例新冠確診，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增3例新冠確診，最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今天新增3例新冠確診，最新疫情狀況之四。（縣府提供）

金門防疫旅館規畫現況。（縣府提供）

金門今天新增3例新冠確診，其中1人是高齡90多歲的阿嬤，目前已匡列6人，相關疫調持續進行中。楊鎮浯縣長宣布將在東、西半島均設置快篩站，同時取消迎城隍官方觀光文化季活動，宗教部分則尊重浯島城隍廟的決定，但會要求向縣衛生局提交完備的防疫計畫書，確保鄉親安全和健康。

楊鎮浯縣長表示，在居家快篩劑取得不易的情況下，縣府決定在大、小金門均設置快篩站，至於地點、時間和快篩資格將在相關單位研商擬定後，由縣衛生局盡快對外統一公告。

縣府表示，中央政策未來將採重點疫調方式，以確診者發病日或採檢陽性日(無症狀者)前2天起所接觸之密切接觸者，包含同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事(採九宮格方式匡列)。另確診者應主動通知同住親友及校方、公司、機關(構)，以利後續防疫相關作為，確診者自主回報系統預計於下(5)月初啟動。

中央流行疫情指揮中心今天表示，預計月底將達到每日萬例確診個案，目前金門縣雖仍為低風險縣市，但也已累積到21例確診，並有持續升溫的跡象。目前確診者皆依計畫收治於部立金門醫院，因應未來可能確診數目上升，已按計畫啟動集中檢疫場所-「神鷹營區」中。

另因應疫情可能的發展，縣府規畫如逾防疫旅館收納量能，將啟動居家隔離者採行「5＋5」政策，即前5天於防疫旅館實施居家隔離，經PCR採檢陰性後，實施5日在家的居家隔離措施，並由衛政、警政與民政部門加強關懷。