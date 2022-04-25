因應本土疫情升溫，台北市已宣佈4月25至29日國高中免到校上課，實施全校線上遠距教學。一名網友今早上班尖峰時段在臉書表示，這時間基隆路居然沒塞車，直呼「國高中沒上課的威力好強」，引起雙北人熱烈討論。

本土單日確診數逐日飆升，台北市日前已率先宣布，從25日到29日，所有國中、高中職師生都在家進行遠距線上教學，如有必要將再延長1、2周。一名網友今天早上8點左右，在臉書社團《信義區三兩事》表示，國高中沒上課的威力好強，這時間基隆路居然沒塞車。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「對，路上的車少了好多」、「沿路暢通無阻」、「真的耶，難怪今天上班沒遲到」、「路上車超少的～好順暢」、「公車也變得好空…可能連帶影響公車業績」、「加上一些國小也停課，有寒暑假的感覺」、「進入類三級防疫」。

不少平常飽受塞車之苦的雙北人直呼，「真的，平常往內科上班要40-45分鐘，現在只要半小時就可到啦」、「今天成美橋順到我以為我提早一天上班」、「太強大了！市民大道閘道都可以飆車了」、「估計路上車少一半」、「路上都沒孩子在亂晃」、「難怪早餐店人超空」。

還有人預期「如果連國小都全面停課，應該整個台北都不知道塞車為何物」、「寒暑假的時候就很有感了」、「快了」、「乾脆也停上班好了」。