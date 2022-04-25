國內本土單日確診數續創新高，疫情嚴峻引發關注，國安單位指出，大陸官媒有炒作台灣疫情的現象出現，還以衛福部長陳時中為主要攻擊目標。對此，前民進黨立委郭正亮忍不住直言，以後政府能以此為藉口，不回應外界批評嗎？「真是有夠懶惰，這種國安會廢掉算了」；郭更指出，陳時中應該善用他的民調優勢領導防疫，最近就不要跑攤了。
郭正亮今天(25日)在政論節目《新聞大白話》中表示，以後政府回應外界批評，只要找到大陸媒體有類似的批評，就不用回答？「真好康，真是有夠懶惰，這種國安會廢掉算了」。
郭正亮直言，大陸有多少媒體？可能看到台灣的報導就照抄，若這樣就變成是大陸批評台灣，所以不用回答？「真厲害」，「國安會這樣幫行政院辯護，真是服了你」。郭更說，「我以後找日本和美國對台灣疫情的批評，我看你怎麼回答？國安會做點正事吧，做這種事非常丟臉」。
郭正亮認為，陳時中現在走不掉，民進黨內部有共識，即疫情一定要處理到一定程度，陳時中如果立刻走掉，會引發民眾抱怨。雖然現在陳時中的民調滿意度超過6成，但只要大家認為疫情越來越失控，他的民調也會受到衝擊，「現在才剛開始，你就要用你的民調好好領導指揮中心，先把這做好再說，最近就不要去跑攤」。
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