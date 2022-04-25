北市做好通報系統，醫院會先發簡訊給確診的病人，再到北市府連結做自主通報。（北市府提供／游念育台北傳真）

北市做好通報系統，醫院會先發簡訊給確診的病人，再到北市府連結做自主通報。（北市府提供／游念育台北傳真）

全台疫情持續升溫，台北市今新增1050例，為舒緩醫療量能和疫調速度，北市率先中央實施自填疫調資料，北市副市長黃珊珊說，區級關懷中心成立，有接到投訴，醫院PCR通知確診到確診者接獲通知需要1至2天時間，引發民心恐慌，因此北市做好通報系統，醫院會先發簡訊給確診的病人，再到北市府連結做自主通報。

由於確診者越來越多，確診者接獲通知後隔很多天才會接到衛生局電話，因此北市率先實施自填疫調資料，凡確診者確診後，會收到醫院確診通知簡訊，並附上自主通報連結，黃珊珊說，確診者須自主填寫，包括密切接觸者，還有聯絡方式，之後會有人園打電話做疫調確認和安置。

黃珊珊說，民眾確診後，可以他自主通報歷程，否則疫調會占掉很多人力，中央也打算用相同的方式，北市在中央系統還沒出來先上線，讓工作人員不會因為疫調而卡住，接下來醫院通報PCR就會使用這個系統，包括性別年齡和接觸的人等15大項。

黃珊珊指出，有確診者很多天才接到電話，有兩個原因是目前為止，上傳和下來的速度太慢，還有個案數增加太多，要按照順序打電話有塞車的問題，所以現在做好通報系統，接獲通報醫院同時發簡訊給確診病人，相關資訊，請他上北市府連結做自主通報。