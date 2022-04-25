台灣本土Covid-19新冠疫情嚴峻，行政院研議新制將居隔天數將縮短，但各縣市防疫因應做法不一，該如何確保醫療量能？高雄市議員林智鴻今(25)日在議會總質詢，就針對高雄市疫情因應措施進行質詢，他指出，目前雙北疫情因應作為恐衝擊台灣整體醫療量能，高雄仍持續認真進行疫調、匡列、採檢及後續防疫措施，以「新台灣模式」應對，接下來，高雄市也要持續全力加緊腳步。

林智鴻表示，其實高雄市陳其邁市長20天前就已明確指出，台灣應要保存醫療量能、降低死亡重症、建立群體免疫，等三大原則。並談到國際疫情狀況，紐西蘭、香港、新加坡、南韓、美國等等，過去疫情高峰最多長達12週。

林智鴻說，柯文哲自己說要和病毒共存，戰略戰術又說要清零？他重批，柯文哲縮小疫調範圍、放棄公布足跡、不發送細胞簡訊等作法是錯誤的，恐造成不可逆的結果，衝擊台灣整體醫療量能。他也進一步督請高雄市政府相關局處，面對疫情應全面落實即時因應作為，如何確保醫療量能不崩壞，讓高雄市民有各項措施依據，生活才能安心。

林智鴻也提到，Covid-19新冠疫情與國安、氣候等各項變化，將影響國際體系。具WHO資料顯示，城市綠帶越少國民健康風險越高，而城市綠帶將改善空汙噪音、提升生活品質、降低極端氣候衝擊、市民福祉獲整體改善，顯示「城市綠帶」是守護國民健康的關鍵。