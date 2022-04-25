受惠南科效應，台南近年房價明顯攀升。住商不動產企劃研究室統計台南市新舊屋近半年均價後發現，以仁德區價差66.75%幅度最大，其次為歸仁區的65.16%，中西區的60.91%緊追在後。若從房價觀察，中西區、仁德區與北區，新舊屋價差破10萬元，分居價差最大前3名。

根據住商不動產統計，價差幅度以仁德區價差66.75%幅度最大，房價差距最大的中西區，有11.19萬元的價差。價差漲幅最小的區域則是善化區，房價僅有2.3萬元的差距，新舊屋價差僅10.38%。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，房市受資金潮帶動價量齊揚，許多區域房價寫下新紀錄，某些區域因話題帶動推案連連，從而帶動中古價格上揚，但也有不少區域還在初升段，價差也就相對明顯。

徐佳馨表示，綜觀價差幅度超過5成的仁德、歸仁、中西、學甲、北區與安南，各有話題擅長，例如仁德區受南科外溢效應帶動，學甲新屋案量少，而規劃中的北外環道路更串連南科到市區，帶動安南區、北區等行政區，而歸仁高鐵特區受三井OUTLET落成，帶動區域房市發展，在繁榮與建設之下，取地成本漸高，又逢目前工料雙漲影響，讓新屋價格愈低不易，形成新舊屋價差明顯的狀況。

新市、善化等區域新舊價差不大，除因這些區域近期推案頻頻，價格水漲船高，加上兩地在工程師租屋買房的需求強勁下，讓成屋屋主看到供不應求也坐地起價，促使價差比想像中來得小。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，近年園區話題帶動中南部各區房價，對於購屋人來說，確實形成相當壓力，對於價差較大的區域，1字頭中古屋是不錯選擇。(品觀點記者張雅雲/台南報導)

台南市新舊屋價差排名

資料來源：內政部不動產實價、住商企研室整理