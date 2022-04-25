桃園市班班有冷氣政策25日在大溪區仁和國小啟用，5月起氣溫達28度以上校園就可開冷氣。（呂筱蟬攝）

桃園市校園完成班班有冷氣計畫，全市236校裝設1萬6583台冷氣，25日選在大溪區仁和國小舉辦啟動儀式，但台電日前公告「校園空調自動需量反應」，遭質疑隨時會在校園卸載，冷氣恐成「裝置藝術」。教育局說，此方案學校自由參加，並非限制班級開冷氣，而是使用時調高冷氣溫度。但各校反應對此方案並不了解，希望台電辦說明會才能提高參加意願。

台電「校園空調自動需量反應」在供電吃緊時需配合卸載，每日一次為限、每月不逾8小時，但這有可能在中午電力最吃緊時無法吹到冷氣，引發看得到、用不到爭議。教育局說，台電此方案還在對學校宣導，希望班班有冷氣計畫啟動後，各校可以加入在用電尖峰時刻微調用電量，台電也會相對回饋降載時的電費，以武漢國中為例試算，每月可替學校省9000多元電費，但很多學校可能還不是很清楚，已經向各校校長、總務主任轉傳方案訊息讓大家去研究。

教育局也說，自5月起凡氣溫達到28度以上就可開冷氣，而復興區原則是14度以下可開啟暖氣，另外像是校園鄰近有工程噪音或是嚴重空氣汙染，也可開啟空調設備。中央對桃園市補助5、6、9、10月電費，111學年度共9068萬4000元，但仍有學校擔心不足電費得自己出，教育局則說，市府每年也有編列1億4000萬元的水電費補助校園，應可補足所需費用。