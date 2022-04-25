全台支付戰國時代來臨！全盈支付董事長薛東都25日宣布，由全家便利商店、玉山銀行、PChome集團的拍付國際三方合作的「全盈支付」與其電子支付產品「全盈+PAY」今日正式上線，是全台首見「多元平台嵌入式支付金融科技」的應用，串聯不同合作夥伴成為整合支付、點數及會員生態圈的創新生活金融服務平台。全盈支付總經理劉美玲也喊出，年底前力拼150萬戶！

據金管會最新統計，2021年台灣民眾全年非現金交易金額已逾5.44兆元，比前一年成長9.24％，今年非現金交易預期逼近6兆。

薛東都指出，疫情帶動及去年新電子支付機構管理條例的上路，讓他相當看好電子支付市場的發展，從消費者剛性需求的場景出發，結合了實體零售、電商及金融跨境支付等跨產業經驗與優勢而組成了專營電子支付機構，未來全盈支付將透過「全盈+PAY」滿足消費者在生活場景中不同服務的需求，發展無所不在的便利支付金融，並致力與產業夥伴共同推動「非現金支付聯盟」加速非現金社會的推進。

全盈支付總經理劉美玲指出，全家便利店目前有1,500萬會員，預計2022年底前至少要有十％成為全盈支付的會員，即150萬會員。她表示，每家公司都有量化、質化指標，現階段全盈支付以「質化指標」為首要，就是系統穩定、客戶體驗更好，會強化法遵、資安、客戶資料保護，量化目標第一個希望與更多關鍵場景合作，消費者最常用的場景努力爭取，全家會員愛去的場景。

劉美玲特別指出，首發合作二大合作商，一是嵌入全盈+PAY的今網「智生活」App社區服務平台，在整合「支付功能」後將提供民眾更完整的社區生活服務，可使用全盈+PAY進行線上支付生活服務，如訂購家電清洗等。二是將攜手亞洲最具特色的雲端人資系統服務商同時也是微軟亞太地區HR Solution的最佳合作夥伴「MAYO鼎恒數位科技」，以「嵌入式金融科技技術」賦能予MAYO已合作的上千家企業，共同創造支付融服務新體驗，未來MAYO旗下STAYFUN員工福利整合平台將可透過全盈+PAY賦能企業員工景支付及點數交換折抵等服務。