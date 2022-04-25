母親節即將在下周末到來，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）率先推出的彩妝保養預購會掀起孝親商機高峰，為延燒熱絡買氣，momo將於4月26日正式揭開《寵愛女神節》暖身慶。瞄準寵媽送禮需求，momo再加碼下單抽LG敲敲看門中門冰箱、30家銀行最高回饋20％、整點搶最高999紅包、天天簽到賺momo幣等好康回饋，預估母親節檔期人流較去年同期成長約四成。

從節日限定、獨家商品、限量好禮出發，精選多項最佳寵媽好物優惠5折起，如dyson吹風機禮盒組、雅詩蘭黛小棕瓶買1送4組合、新款點睛品黃金串珠等。

慶祝母親節也別忘了與家人共享美味蛋糕的儀式感，momo 網羅超過500款母親節蛋糕6折起，經典口味、造型新品、網路熱議等蛋糕。

根據momo購物網「2022母親節網友許願清單大調查（總留言數1,099）」發現，彩妝保養（28％）、3C家電（22％）兩大類別禮物最得媽媽的心，其中喜歡彩妝保養的媽媽喊到「當媽後感覺變老了」、「想讓肌膚回春」、「年紀大，皮膚越來越差了！」，可見選擇凍齡、抗老的保養頻絕對是零失誤母親節送禮首選。

3C家電禮物則可解放媽媽們的雙手，像是有一票許願掃地機器人、氣炸烤箱的媽媽異口同聲說「想輕鬆作家務」、「想輕鬆讓家裡變乾淨」、「料理起來更輕鬆」；也有媽媽出聲「想翹腳追劇」許願一台平板；更有注重頭髮護理的媽媽指名要dyson吹風機；另外像是按摩椅、永生花、黃金、床墊等也都榜上有名，為網友母親節送禮選擇口袋名單。

準備入手母親節禮物的消費者， momo《寵愛女神節》暖身慶嚴選優惠好物，像是經典保養「雅詩蘭黛」小棕瓶買1送4組合（活動價3,680元），一瓶激活年輕因子啟動極速修護，還送眼部修護霜局部保養。

獨家新品「美膳雅」多功能微波氣炸烤箱（活動價8,980元），限時再送咖啡機、鍋具好禮；家有愛美媽媽的消費者也可選擇momo獨家色「dyson」HD08吹風機禮盒組（活動價14,600元），全新抗燥吹嘴一掃隱藏毛躁，限量再送桃色收納架；另外還有呵護媽媽首選「TAKASHIMA 高島」六星級美足機（活動價5,999元）、務實媽媽最愛「點睛品」黃金串珠（活動價4,560元）等。

5月1日起更有犒賞女神日、放鬆女神日、玩美女神日三大主題日輪番上陣，指定日期享狂撒百萬momo幣、滿額好禮大方送等好康！

與家人共享美味蛋糕也是慶祝母親節必備的重要環節，momo集結節慶蛋糕、送禮滴雞精推出「食尚獻禮」6折起專區，嚴選款母親節蛋糕滿足不同媽媽的口味偏好。

今年momo母親節蛋糕除掌握「味蕾密碼」提供多款經典暢銷蛋糕，如「亞尼克」生乳捲、「香帥」芋泥捲等，新品勢力更是不容小覷，不論是在造型或口味上都十分吸睛，像是「唐緹」星夜女王蛋糕，內餡富含覆盆子與草莓泥且添加有益美顏的膠原蛋白，配著星光熠熠的燈飾，美味與視覺饗宴一次享；還有「哈根達斯」首款豹紋蛋糕愛．擁豹，3層口味的冰淇淋蛋糕被豹紋巧克力所圍繞，輕鬆收服時髦媽媽；及公益蛋糕「金格」柚見蘋安長崎蛋糕，與家人享用美味蛋糕的同時，也能付出愛心做公益。

momo 《寵愛女神節》加碼回饋好康，豪送大禮LG敲敲看門中門冰箱，凡4月26起不限金額消費並完成登記即有機會帶回家。

此外，4月26~5月3日暖身慶期間每日10時段還可以搶最高999 momo幣。

momo電視購物也加入寵愛會員、寵愛媽咪行列，推出《玩美媽咪》活動，即日起至5月8日前於momo購物網-看看買通路消費滿指定金額及有機會帶回GUSTO北歐輕奢砂鍋、雪文洋行香皂禮盒、LED化妝鏡；5月1日起至5月31日指定通路消費一件不限金額且分享活動頁就享「紅利金5,000」抽獎活動資格。