第52屆全國技能競賽落幕23日揭曉分區競賽成績，勞動力發展署桃竹苗分署在北區賽的漆作裝潢職類中大放異彩，囊括前三名佳績。其中，勇奪冠軍的瑞芳高工高浩慈，因家裡經濟問題家人原先不支持，他打工賺取培訓經費及生活費，拿下冠軍證明努力沒有白費，並朝國手之路前進。

17歲的高浩慈就讀瑞芳高工三年級室內空間設計科，家裡經濟狀況不好，哥哥國中畢業就放棄升學，外出工作分擔家計，家人把希望寄託在他身上，但因讀書並非強項，上高中後得知當選手得名次有機會上國立大學，於是就把當選手得獎當作目標，一年級參加比賽時未得名當時父親還不諒解，激勵他更努力苦練。

高浩慈說，為了向父親證明自己有能力，利用課後及培訓之餘的時間，先後到超商及工地打工，賺取所需生活費與培訓費，去年全國競賽他拿了分區賽第二名，卻在全國賽中因噴槍及照燈故障及拇指受傷，讓他無緣前三名。今年他捲土重來，終於不負眾望奪得冠軍，也讓家人對他另眼相看。

桃竹苗分署長賴家仁表示，這次競賽分署共培訓260名青年組選手，獲得18金29銀20銅共67面獎牌，展現培訓成果，未來分署也會積極與各高工職校相互合作，運用各項師資與設備資源，共同培訓各職類的技能競賽好手，透過技能向下扎根為國家培養技術人才。