本周可以留意半導體大廠聯發科(2454)、日月光投控(3711)、聯電(2303)、旺宏(2337)、穩懋(3105)、同欣電(6271)的法說展望，在如此行情震盪不明之下，法人以半導體封測產業為例，談論存股策略。

全球資產價值多以美元為計算依歸，美元殖利率至關緊要，通膨為重，加上美元10年期公債殖利率由1%以下漲到2.7%，未來持續看升，代表全球風險性資產的評價面臨修正(資產評價理論，價值與無風險利率的關係)，法人認為上述兩點系統面的總體因素為要點。在多頭行情下，半導體族群買IC設計，次之為晶圓代工，隨後再是封測，但IC設計獲利的營收彈性大，多頭獲利成長想像空間大，反之財務預估向下修正可能性與幅度也大。而震盪修正時上述順序相反，所得封測類股進可攻、退可守。

封測產業2021年獲利佳，大都是配發現金股利為主，股息配發率平均近60%，2022年價格維持高檔，加上新產能在陸續到位，仍可支撐多數廠商年度業績走在成長軌道。

封測股為何具存股條件？法人表示，由於2022年各國央行會緩步升息，績優高殖利率股為資金避風港。封測廠近幾年，年年配息，且以現金股利為主，若以payout ratio 60%、目前股價計算，現金殖利率都至少6%以上，且本益比低，業績穩健，股價下檔有限。

各研究機構預估，2022年半導體在2021年高於正常的成長後，終端電子產品的成長趨於正常，大多數主要半導體和其他元件供應問題得到緩解。最大不確定性是COVID-19和地緣政治的影響，預估2022年半導體成長率年增10%左右。而台灣2022年封測成長率也可望達1成，研究機構IEK預估彙整，手機、5G、車用及電動車、人工智慧(AI)、高效能運算、電源管理晶片(PMIC)、Wi-Fi 6/6E等晶片成長可期；產能利用率維持高檔。2022年台灣IC封測業產值可到新台幣6950億元，年增10.6%。SEMI預估，2022年全球半導體測試設備市場規模可到80億美元，年增5%。