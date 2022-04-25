YouBike為不少台北市民代步工具，但北市議員王欣儀今指出，台北市陸續進行YouBike2.0升級，但還不了車、借不到車問題，依為人所詬病，短短3個多月，與YouBike相關的申訴案就高達252件，未來在2.0會站點1200站，多了3倍且分散，若不改善肯定有更多抱怨。對此，交通局表示，兩周提出檢討方式。

王欣儀在議會交通部門質詢提到，台北市陸續進行YouBike2.0升級作業，至今YouBike1.0還有1萬1千台車，YouBike2.0則有1萬500台車，平均一天總租借次數約10萬次，但還不了車、借不到車的問題，依然為人所詬病；1999市民當家熱線，短短3個多月，與YouBike相關的申訴案就高達252件。

她說，時常接獲民眾陳情反映，尖峰時間常找不到站點還車，必須騎遠一點才能順利還車，除造成多餘費用外，還車後還找不到公車可以搭回家，抱怨實在有夠衰；也有民眾要還車時，發現站內已滿位或是調度備用的多台車輛阻擋站內車柱，導致無法歸還車輛。

王欣儀表示，原本YouBike1.0總共有401站，未來在2.0預計會設置1200站，不僅站點多了3倍，且更加分散，若調度人力還採一樣的規模、方式進行，民眾肯定依然抱怨連連。

對此，交通局運輸管理科長廖苑伶回應，YouBIke2.0以廣而密方式設站，每站規模約15車位，因設站規模較小，易因尖峰時間用車需求湧入，造成無車可借或無位可還。

廖說，除要求廠商加強調度能量外，並針對需求較高站點，增加車柱或於周邊增設站位，原YouBIke1.0既有站位也加速退場，增補2.0車柱，建議民眾可下載APP查詢，利用周邊150到200公尺距離站位借還車。