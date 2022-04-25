國內疫情升溫後，新竹縣陸續有學生確診，縣府依中央規定要求學校暫停實體授課，家長只能請假在家照顧孩子，縣議員羅美文指勞工為此請假雇主不支薪，沒有隔離通知書不能申請防疫補償金，還要自費買快篩劑確認陰性才能回職場，都非常不合理。

4月13日之前，學校有2名學生確診，是全校暫停實體授課10天，羅美文舉新湖國小4月初因老師和學生確診，全校1千9百多名學生停課10天，家長都要請假在家照顧孩子，只有收到隔離通知書者，才能向政府申請每日1千元的防疫補償金。

羅美文說，勞工請假在家照顧孩子，有的雇主以減班減薪方式變相放無薪假，不給薪水，勞工沒有隔離通知書，無法申請防疫補償金，要等孩子篩檢是陰性，本身也要買快篩劑檢測確認未感染才能返回職場，這都很不合理。

羅美文指中央預估國內確診數將高達350萬人，未來2個月確診疫情可能大爆發，大批勞工將面臨被居家隔離，將形成防疫和勞工問題，他主張雇主不可放無薪假，減班減薪不能低於基本工資，勞工要有防疫補助金。

勞工處長劉家滿說，勞工如與確診者足跡重疊被匡列至快篩站採檢，或者經衛生局開立居家隔離通知書，期間無法上班出勤，因疫情不可歸責於勞工，雇主不得視為曠工，強迫勞工以事假或其他假別處理，更不能籍此做解雇等不利處分。

劉家滿說，該處建議雇主以「防疫隔離」註記，居家隔離期間勞工得依規定請「防疫隔離假」，資方減班減資措施不能低於最低工資標準，若違反法令會依勞基法規定處分，並未強制雇主應給付「防疫隔離假」的薪資，得由勞雇雙方自行協商約定。

縣長楊文科表示，縣府會努力向企業宣導不能發生無薪假，請衛生局依規定開出證明，方便民眾申領防疫補償金，如勞資有爭議會請勞工處協調，保障勞工權益，讓大家無後顧之憂。