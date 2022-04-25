俗話說一樣米養百樣人，有些人對於美的事物無法抗拒，尤其男性在面對賞心悅目的異性時，若是心理防線不夠強大，就容易中了對方的美人計。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座男是顏值控，喜歡以貌取人，往往容易遭人利用。

▍白羊座

白羊座熱情開朗，但是過於單純的性格，總讓他們被許多表象所迷惑。雖然白羊男並非完全的外貌協會，但是內心濃烈的英雄主義色彩，在看見身邊友人處於弱勢時，天真善良的他們就會挺身相助，更別說是一些長相賞心悅目的異性了，只要對方一副可憐兮兮的樣子求助自己，白羊男就很容易跳入美人計的小圈套。

▍雙魚座

雙魚座內心柔軟細膩，也很會換位思考，己所不欲勿施於人更是他們做事的準則，因此雙魚男在群體中，總是扮演著體貼入微的傾聽角色，如果有長相好看的異性求助，他們的第一個反應就是心疼，尤其是哭得一把鼻涕一把眼淚的樣子，會讓雙魚男認為對方一定受了很大的委屈，因此會不計任何回報的去幫助對方，有時遭人利用還不自知。

▍獅子座

有著王者風範的獅子座爭強好勝，自尊心無比強烈，他們喜歡被人捧在手掌心的感覺，也喜歡被眾人仰視崇拜，獅子男之所以會陷入美人計，多半都是為了「英雄救美」，如果有一個哭得梨花帶淚的美女向他們求助，他們絕對不會推辭，並且會傾盡所能幫忙對方解決難題，無償提供避風港。

▍天秤座

天秤男超級外貌協會，他們對於任何美的事物都無法抗拒，甚至認為世界上如果失去了美，根本毫無意義可言。因此天秤男經常將目光投向那些顏值高、身材好的異性，至於那些外表不出眾的幾乎不會留下太多印象。而重視外貌的天秤男對自己也是極其自信，所以只要是顏值出眾的異性向自己求助，他們一般都不會產生懷疑，若是遇到心懷不軌的異性，想不中美人計都難。