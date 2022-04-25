民進黨選對會24日建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長候選人、立委劉建國為雲林縣長候選人、立法院副院長蔡其昌為台中市長候選人。前台北市副市長李永萍直言，現在疫情爆發，防疫指揮官陳時中卻還在想台北市長選舉，如果陳拖到6月才參選，「一定會被民眾批評是失敗、落跑的防疫指揮官」；可預期的是，他一個人就能拖垮民進黨全部選情。

【每日必看】總統拍板3縣市候選人 洪孟楷轟:選舉比防疫重要?｜陳時中是綠選戰變數? 李永萍:現在是最佳時機 @中天新聞 20220425

民進黨選對會24日上午開會一致同意，決議徵召徐定禎、劉建國、蔡其昌，並提交中執會進行徵召提名作業。黨主席蔡英文認為，民進黨肩負人民殷切期待，被黨徵召參選的責任深重，期盼3位同志承擔使命，整合黨內團結一致，扛起綠色執政的招牌，爭取更多人民支持，全力以赴拚得勝選。

李永萍今(25日)接受《中天新聞》專訪表示，這波本土疫情大爆發，以相當驚人的速度在增長，這對執政的民進黨而言，絕對是非常大的壓力，特別是24日提名當天，確診人數還突破5千，難免給人一種不重視防疫的感覺，國民黨等在野黨會批評也是理所當然。

而這次提名人選的台中、雲林、苗栗，都是民進黨選情比較弱的地區，其實對連任者和挑戰者而言是非常不利的，尤其疫情再度爆發，要實地拜票或掃街是有風險的。李永萍直言，若以醫界對疫情相關預測，可能不會在很短時間內結束來看，提早起步宣布參選，對挑戰者而言是比較有利的，因此她可以理解民進黨的選舉焦慮。

但李永萍也坦言，民進黨「選舉焦慮」的最大難題不是別人，正是卡在想選台北市長的陳時中，因為陳時中只要一天不放下對選舉的考量，民進黨就會被全黨綁架。李永萍建議陳時中，趁現在疫情還不是那麼可怕的時候，趕快辭職參選，展現「破釜沉舟」的決心，主動請辭指揮官。因為民進黨若不換人，應對即將「真正大爆發」的疫情，以之後每日高達4、5萬人確診的數量，陳時中下的來嗎？

李永萍認為，如果陳時中拖到6月才參選，「一定會被民眾批評是失敗、落跑的防疫指揮官」，若真的輿論形成，那可預期的是，他一個人就能拖垮全部的民進黨選情，包括台北市、新北市、桃園市可能都會連動，造成人選難產的問題。