He is a billionaire after all! Inside Elon Musk's $66.5million Gulfstream G650ER private jet with four living areas, a LABORATORY and ten sofas pic.twitter.com/nHlz7LZ1mF — Hans Solo (@thandojo) April 24, 2022

榮登2022年富比世全球首富寶座的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），據前女友的說法，馬斯克私底下其實「生活在貧窮線以下」。此外，過去接受媒體採訪時本人也透露，自己其實「居無定所」，沒車、沒房也幾乎零玩樂，唯一擁有的「奢侈品」是那要價6,650萬美元（約台幣19億）私人飛機。近期外媒揭開這宛如「移動城堡」的神秘面紗，究竟裡面長什麼樣，能讓首富一輩子只需要它就足夠？

根據商業內幕 (Business Insider)報導，電動車龍頭特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）可是出了名的低調又勤儉，除了被加拿大歌手兼前女友的萊姆斯（Grimes）爆料，說他根本活在「貧窮線以下」；就連谷歌（Google）創辦人佩吉（Larry Page）也曾透露，偶爾會收到馬斯克傳來訊息，說他來矽谷出差「不知道睡哪，想借住一晚」之類的請求。

報導指出，馬斯克砸了6,650萬美元（約台幣19億）入手一架灣流G650ER私人飛機，據悉該款飛機深受許多富豪喜愛，就連電商巨頭亞馬遜（Amazon）老闆貝佐斯（Jeff Bezos）、以及足球天王C羅（Cristiano Ronaldo ）都擁有一架。

據了解，灣流G650ER內部空間好比一棟「真正的房子」，將近30公尺長的機身更規劃廚房、浴室、儲藏室與4個生活區，主艙擺了10個座位、1張沙發，全是高質感的皮革座椅，還配有多台液晶電視，空間利用可是一絕，木製摺疊傢俱還能一秒組合變成餐桌，應有盡有的空間，難怪首富只需要它就能生活。

飛行紀錄顯示，2018年，馬斯克搭乘灣流G650ER飛了250多趟，總里程數超過24萬公里，平均每飛1小時就燒光3,662美元（約台幣10.7萬）。