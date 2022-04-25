央行經研處今天公布3月證券劃撥存款月底數為3.0991兆元，月減899億元，減少金額創民國99年6月以來新高，民國99年5月當月時的月減金額為1088億元新台幣。

央行經研處副處長蔡惠美表示，受到俄烏戰爭和疫情重啟，全球經濟不確定因素升高，投資人更加審慎，但是否代表散戶就此退場，無法回答。

3月本國自然人台股投資占比為62.3%，僑外法人投資占比為28.4%，本國法人投資占比為9.3%。