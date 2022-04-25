《金融》3月證券劃撥存款大減899億元 創民國99年6月以來新高 17:102022/04/25 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行經研處今天公布3月證券劃撥存款月底數為3.0991兆元，月減899億元，減少金額創民國99年6月以來新高，民國99年5月當月時的月減金額為1088億元新台幣。 央行經研處副處長蔡惠美表示，受到俄烏戰爭和疫情重啟，全球經濟不確定因素升高，投資人更加審慎，但是否代表散戶就此退場，無法回答。 3月本國自然人台股投資占比為62.3%，僑外法人投資占比為28.4%，本國法人投資占比為9.3%。 連26紅 3月工業生產指數創歷年單月次高 《金融》FED展鷹姿 3月外幣存款餘額再創高 連3月年增逾1成 #3月 #民國 #占比 #證券劃撥存款 #89 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 終端需求強 批發業3月營業額創歷年單月新高 18:412022/04/25 財經 3月房貸、土建融餘額 可望續創新高 04:102022/04/24 專題周報 台經院3月景氣動向調查 服務業上揚、製造與營建業同步下滑 12:242022/04/25 財經 我機械設備3月出口 創新高 04:102022/04/25 產業特刊 80年前的這場絕密空襲 竟成為二戰轉折點 13:222022/04/23 政治 國人送房產 妻獲贈價值比兒高 04:102022/04/25 財經焦點 海納百川》確保中華民國永續存在是國民黨唯一的選擇（馮國豪） 12:122022/04/23 海納百川 國民黨批國史館自毀國史 用台獨傷害區域和平 18:152022/04/24 政治 3月較去年底衰退127億 中小建商退場 衝擊行庫企金 04:102022/04/25 金融．稅務 3月失業率3.66％痛苦指數達6.93％ 綠委籲重視民眾痛苦感受 09:472022/04/24 政治 氣候不佳台南西瓜產量大減 想大快朵頤得加倍 17:062022/04/22 寶島 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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