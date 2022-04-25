中國證券報報導，市場25日傳出中國人民銀行召集商業銀行及12家大型房地產公司開會，討論不良資產處置以及房地產併購等問題。

報導稱，根據與會人士透露，12家房企分別是世茂集團、中梁控股、綠地控股、中南建設、奧園地產、恒大集團、融創中國、榮盛發展、陽光城、融信中國、佳兆業、廣州富力。多數都曾在近期傳出財務困窘或債臺高築。

報導稱，與會人士透露，會議主要談的是不良資產處置問題，且AMC（資產管理公司）承接此類業務意願較強。

根據網路流出的會議內容，對12家房企「四證不全」項目、涉及併購貸款置換土地出讓金項目等合規性要求有所放鬆；存量逾期補充增信後可以進行展期；要求開發貸全力支持房企，但是資金務必封閉管理；此外，需要保證貸款的發放。

中原地產首席分析師張大表示，「四證不全」就不能算是合規，這些都是上市公司，很少四證不全的。預計後續金融機構會合理滿足開發商融資需求。