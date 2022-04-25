PwC與全球最大碳排放揭露權威機構、非營利國際組織「全球環境資訊研究中心」（CDP）簽訂戰略合作協定，在台灣、中國大陸與港澳成為「碳揭露項目」和「科學基礎減碳目標倡議」的金級合作夥伴。

據了解，PwC與CDP雙方將在碳資訊揭露方面建立全方位的合作，協助企業加速建構低碳策略及向綠色低碳商業模式轉型，共同促進社會永續發展，實現「淨零碳排」目標。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，PwC長期以來致力於協助企業、社會與政府邁向淨零碳排，PwC也承諾將於2030年實現淨零碳排目標。很高興PwC能夠與CDP攜手，共同推動企業碳資訊揭露和綠色低碳轉型，為實現淨零碳排貢獻力量。

碳資訊揭露是實現淨零碳排目標的基礎，CDP在碳資訊揭露方面擁有豐富、全面的資料及專業知識。PwC是全球領先的專業服務機構及永續發展領域的領導者。雙方攜手合作，將更能協助企業制定永續發展策略及應對氣候變遷的長遠規劃，助力企業提升ESG表現，打造永續經濟。

高品質的企業碳排放資訊揭露對實現淨零碳排意義重大。碳排放資訊揭露有利於企業提高氣候風險管理的意識和能力，積極落實碳減排政策；另一方面，高品質的碳排放資訊揭露有利於發揮碳交易市場定價功能，並促進社會以成本效益最優化的方式實現零碳。此外，高品質的碳排放資訊揭露，也是社會大眾瞭解和監督企業實現零碳目標的重要管道。

未來，PwC將攜手CDP協助及輔導企業完成碳資訊揭露。同時，PwC也將關注企業在ESG領域的不同需求，提高企業對碳排放和碳資產的管理能力，並持續協助企業的永續發展。

李宜樺強調，企業永續發展對企業的影響是全面性的，資誠以審計、稅務、法律、財務、人力資源、企管顧問為專業核心，長期提供企業多元整合性的服務，瞭解市場脈動，與國內外主管機關和ESG相關倡議機構長期密切合作，結合國內外網絡資源，提供企業專業的永續發展服務。

資誠由企業實踐ESG的策略性思維出發，針對企業關心之重大性議題，以專業協助企業規劃完善之執行與監督制度，並提供法規與資訊揭露諮詢，以期協助企業建構完善之ESG管理架構，邁向永續創利之路。