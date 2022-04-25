出社會工作，薪資是很多人找工作的重點，但有一名網友無奈表示，每個月只能休假4天，如果遇到旺季還需要加班，最慘一個禮拜要上7天班無法休息，沒想到每個月的薪水加上獎金底薪只有35K，更讓他難以接受的是，外籍移工的加班費居然能換現金，薪水也比自己還高，讓他只能感慨猛搖頭。

有網友在臉書專頁靠北老闆上發文表示，自己一個禮拜要上6天班，如果遇到旺季還會一整個禮拜7天都上班，但這些加班時數都只能換成補休，無法換現金，「這樣底薪28k，獎金加一加也才35k。」

對比先前網路上流傳外籍移工的薪資條，可以將加班時數換成現金的消息，讓原Po哀號，「加班還有照算錢欸，好好喔，本國勞工怎麼感覺比外籍勞工還慘？35K的薪水要在台灣做幾年，才能買一棟1000萬的20坪豪窄？」

文章引起網友們熱烈討論，許多人建議他應該要找別人的工作，「趕快離職換工作」、「正常啊，本勞拗好拗滿」、「因為外籍移工很團結，敢於維權阿，老闆不敢亂拗」、「肯做的外勞真的很猛，客戶公司有一個外勞，他來台灣10年，休假都沒出去玩，都在宿舍，只要公司各部門只要有需要加班，他都衝第一個，真的很佩服。」