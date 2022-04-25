新冠肺炎本土疫情日趨嚴重，使衛福部長陳時中和中央政府備受外界檢討，而國安單位宣稱許多對中央防疫不力的批評，都是大陸藉由疫情嚴峻，散播假消息擾台，資深媒體人尚毅夫對此批評，已有許多經歷嚴峻疫情的國家案例擺在眼前，「（防疫）為什麼仍會搞成這樣子？」直呼中央的學習曲線太差勁！

尚毅夫今（25日）參與政論節目《新聞大白話》直播，首先針對「國安單位稱許多對中央防疫不力的批評，都是大陸藉由疫情嚴峻，散播假消息擾台」，他直言：「中央的學習曲線未免差得太離譜？」

尚毅夫指出，韓國、歐盟等曾經歷嚴峻疫情的國家案例擺在眼前，「（防疫）為什麼仍會搞成這樣子？」學習曲線如此差勁，「外界當然就會質疑你（中央）到底有沒有在吸取國外教訓？有沒有心思在防疫上？」

此外，針對今日行政院公布的「居家隔離天數縮短為3＋4日」措施，尚毅夫也質疑決策過程為何是經行政院同意，指示專家會議討論後擇定實施日期，直呼：「很奇怪！」

尚毅夫質疑，「3＋4」居檢措施「是專家還是非專家提出」？如果是由專家會議提出「3＋4」建議，送交行政院防疫會議拍板，至少代表專家已開會討論過，但現在為何是行政院指示，「很奇怪，現在流程怎麼會倒回來？」也讓他向中央嗆聲：「有種明天實施看看！」

但根據《中時新聞網》報導，行政院發言人羅秉成24日表示，中央流行疫情指揮中心提出居家隔離「3＋4」天新制，以及相關匡列範圍的調整之規畫，行政院長蘇貞昌原則上同意朝縮短隔離天數及縮小匡列範圍的政策方向，指示指揮中心盡速與各縣市政府會商後，再擇定實施日期。